صفقات النصر | الكشف عن كواليس عودة مايكون من جديد

اقتربت عودة المدافع البرازيلي، مايكون بيريرا، إلى نادي النصر من جديد، بعد التوصل لاتفاق إنهاء أزمته مع الإدارة النصراوية، بحسب ما أكدته صحيفة “الرياض” السعودية.

وبحسب المصدر، فإن إدارة النصر اتفقت مع مايكون على العودة مجددًا، بعد أن اقتربت وجهات النظر بين النادي واللاعب، وسيقدم المدافع البرازيلي اعتذاره للجهازين الفني والإداري وزملائه اللاعبين بعد وصوله، وذلك على ما بدر منه من تصرف قبل مباراة السوبر أمام الهلال، وعدم مشاركته في التدريبات قبل تلك المباراة الهامة.

وأضافت الصحيفة السعودية “إدارة النصر ستقوم بمعاقبة المدافع البرازيلي، حيث سيخضع للخصم من مرتبه بحسب اللائحة الداخلية للنادي”.

وسيصل مايكون لإحدى الدول الخليجية والتي سوف يضطر للبقاء فيها لمدة لا تقل عن أسبوعين، قبل أن يأخذ طريقه للرياض والتي سيخضع من خلالها للحجر المنزلي لفترة لا تقل عن عشرة أيام قبل الدخول في التدريبات الجماعية مع نادي النصر.

وكان مايكون قد طالب إدارة النصر بالحصول على راتب ثلاثة أشهر على الأقل من رواتبه المتأخرة والتي تبلغ 6 أشهر، وغادر اللاعب عائدًا لبلاده بعد تجاهل إدارة فارس نجد لمطالبه، وودع اللاعب جماهيره فريقه برسالة مؤثرة، في ليلة كأس السوبر السعودي، التي انتصر فيه النصر على الهلال بثلاثية نظيفة.