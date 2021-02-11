الدوري السعودي | ناقد رياضي يُخرس الألسنة بعد زيارة المسحل لقائد الهلال

قام رئيس اتحاد الكرة السعودي، ياسر المسحل، بزيارة قائد الهلال والمنتخب السعودي، سلمان الفرج، في قطر، بعد إجراءه لعملية جراحية، سيغيب على إثرها لنهاية الموسم الجاري.
وتهكم الكاتب الرياضي، عيسى الجوكم، على الذين اتهموا المسحل بالذهاب خصيصًا إلى قطر من أجل زيارة سلمان الفرج، في إشارة إلى وجود معاملة خاصة لنجوم الهلال.
وقال الجوكم من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “أصلا .. ياسر المسحل رايح الدوحة ليس لحضور نهائي مونديال الأندية ولا جاته دعوة. المسألة وما فيها إنه ولهان على لاعب الهلال سلمان الفرج وما قدر يصبر راح بنفسه يشوف كم بيغيب عن الملاعب لأن الهلال عنده مباريات مهمة! الصنف المستخدم مركب”.
وكان الفرج قد أجرى عملية جراحية ناجحة بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة النصر بكأس السوبر السعودي، وبدأ اللاعب برنامجًا تأهيليًا بسيطًا في قطر، قبل العودة إلى السعودية مساء اليوم الخميس.
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