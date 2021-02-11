السوق السعودي | مسؤول عيناوي يُهدد الهلال بسبب عبد الله الحمدان

تردد في الساعات الماضية أن نادي العين السعودي سيتقدم بشكوى لاتحاد الكرة ضد نادي الهلال؛ بسبب مشاركة لاعبه الجديد عبد الله الحمدان خلال المواجهة التي جمعت بينهما يوم الثلاثاء الماضي، وانتهت بفوز هلالي بخمسة أهداف دون رد، في لقاء مؤجل من الجولة 16 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال المدير التنفيذي لنادي العين، سعد الزهراني، في تصريحات فضائية عبر قناة “العربية” “لم نرفع احتجاج بشكل رسمي حتى الآن ضد نادي الهلال، ومازلنا ندرس الاحتجاج على مشاركة الحمدان مع الهلال”.

وأضاف لبرنامج “في المرمى” “الحمدان كان معاقبًا بالإيقاف مع فريقه السابق الشباب في نفس الجولة التي شارك فيها مع فريقه الجديد الهلال، وهذا الأمر مشكوك في صحته”.

وأنهى بقوله “هناك أزمة أخرى، وهي أن الحمدان بالوضع الحالي سيشارك في 31 جولة خلال الموسم الحالي، وهذا الأمر لا يوجد به عدالة المنافسة. الاتحاد السعودي سمح لنا باستشارة الاتحاد الدولي (فيفا) بشأن أهلية مشاركة عبد الله الحمدان مع الهلال، وننتظر الرد من أجل تقديم الاحتجاج الرسمي”.

هذا ورفع الهلال رصيده إلى 33 نقطة بعد الفوز على العين بخماسية، ويحتل الفريق المركز الثاني بجدول الترتيب بفارق نقطتين عن الشباب صاحب الصدارة.