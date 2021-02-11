شكوك حول مشاركة نيمار أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا

بات نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا مهددًا بالغياب عن موقعة برشلونة الإسباني، على ملعب الأخير كامب نو، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء المقبل.

وأشارت صحيفة “ليكيب” الفرنسية إلى أن نيمار أجرى اختبارات طبية وفحوصات، بعد مباراة “كان” بكأس فرنسا مساء أمس الأربعاء، لتحديد مدى قوة إصابته العضلية.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية، أن هناك حالة من التشاؤم داخل أروقة النادي الباريسي بشأن قدرة النجم البرازيلي على اللحاق بمواجهة برشلونة.

كما زعم مراسل صحيفة الليكيب، أن نيمار سيغيب عن مباراة الذهاب بثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد برشلونة، ولن يلحق بالمواجهة إلا بمعجزة.

ولم يستطع نيمار (29 عامًا) استكمال المباراة، حيث تم استبداله بعد مرور 60 دقيقة فقط، ليشارك مكانه النجم الفرنسي، كيليان مبابي.

ولم يحسم مدرب باريس سان جيرمان، ماوريسيو بوتشيتينو إمكانية لحاق نيمار سواء بمواجهة نيس بالدوري الفرنسي يوم السبت المقبل، أو برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

وصرح بوتشيتينو بشأن حالة نيمار عبر قناة “يورو سبورت” عقب المباراة، قائلًا: “من الصعب تقديم معلومة حول هذه الإصابة الليلة. سنرى الأمر غدًا مع طبيب الفريق”.

وأضاف المدرب الأرجنتيني: “من الصعب أن نحدد حاليًا هل الإصابة طفيفة، أم سيكون جاهزًا لمباريات الأسبوع المقبل، نحتاج لمزيد من المعلومات لاتخاذ قرار نهائي”.

وفاز باريس سان جيرمان بهدف نظيف سجله المهاجم الإيطالي “مويس كين”، في اللقاء الذي جمعه بفريق كان بدور الـ64 من بطولة كأس فرنسا.

يذكر أن نيمار شارك في 17 مباراة مع باريس سان جيرمان هذا الموسم بمختلف المسابقات، تمكن خلالها من تسجيل 13 هدفًا، وتقديم 5 تمريرات حاسمة.