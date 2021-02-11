جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 11 فبراير 2021 والقنوات الناقلة

تتابعون اليوم مجموعة من المباريات الهامة في كأس العالم للأندية في قطر ٢٠٢١ ، والدوري المصري الممتاز ، الدوري السعودي ، بالإضافة إلى كأس ملك أسبانيا.
إليكم جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس ١١ فبراير ٢٠٢١
كأس العالم للأندية (الثالث والرابع)
الأهلي المصري ضد بالميراس – الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة ، السادسة بتوقيت مكة المكرمة ، تذاع على قنوات بي ان سبورت المفتوحة
كأس العالم للأندية (النهائي)
تقام المباراة النهائية من بطولة كأس العالم للأندية الليلة الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة ، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة بين فريقي بايرين ميونخ الألماني ونادي تيجريس ، وتذاع المباراة على قناة بي ان سبورتس اتش دي الأولى المشفرة
كأس ملك إسبانيا – ذهاب نصف النهائي
وفي نهائي كأس ملك إسبانيا تقام اليوم مباراة ذهاب نصف النهائي بين أتلتيك بيلباو – ليفانتي في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ، الحادية عشر قبل منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة
الدوري السعودي – الجولة 18
كما تنطلق اليوم مباريات الاسبوع الثامن عشر من الدوري السعودي ، بين الاتفاق وأبها الساعة الخامسة وخمس دقائق بتوقت القاهرة، السادسة بتوقت مكة المكرمة وتنقل على القناة السعودية الراياضية الثالثة ، أما المباراة الثانية بين الأهلي – الاتحاد فتنقل على القناتين الرياضيتين السعودية الأولى والرابعة في تمام الساعة السابعة وعشرون دقيقة بتوقيت القاهرة ، الثامنة وعشورن دقيقة بتوقيت مكة المكرمة
نتمني لكم متابعة ممتعة
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