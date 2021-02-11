محققاً سداسية تاريخية.. بايرن ميونيخ يتوج بطلاً لكأس العالم للأندية

المنامة - ياسر ابراهيم - توّج بايرن ميونيخ الألماني بلقب كأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™اليوم الخميس عقب فوزه في النهائي على تيغريس المكسيكي 1-صفر على استاد المدينة التعليمية.



وسجل المدافع الفرنسي بنجامان بافار هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59.



وبات الفريق البافاري ثاني فريق بعد برشلونة الإسباني عام 2009 يحقق إنجاز التتويج بستة ألقاب، دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبية، الدوري والكأس والسوبر المحلي بالإضافة إلى مونديال الأندية.



ومنذ تتويج بايرن في 2013 بالـ"موندياليتو"، سيطرت الأندية الأوروبية على اللقب، خصوصاً ريال مدريد الإسباني المتوج في 2014 و2016 و2017 و2018 بالإضافة إلى مواطنه برشلونة (2015) وليفربول الانكليزي (2019).



في المقابل، صنع تيغريس المفاجأة بإقصائه بالميراس البرازيلي بطل أميركا الجنوبية 1-صفر، ليصبح أول فريق من كونكاكاف يبلغ النهائي.