شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مشاهد تاريخية فتحت ركلات الترجيح فيها ذراعيها للأهلي.. بعد تحقيق البرونزية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي المركز الثالث والميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية 2020، وذلك على حساب بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح.

وسجل للأهلي كل من محمد هاني وبدر بانون وجونيور أجايي، في الوقت الذي تألق خلاله الشناوي وتصدى لركلتين مع تكفل بالميراس بالاطاجحة بعيداً بركلة أخرى.

وعلى مدار تاريخ الأهلي محلياً وقارياً استطاع الفريق تحقيق 9 ألقاب بركلات الترجيح، قبل أن يظفر ببرونزية العالم على اثرها..

البداية كانت في نهائي كأس مصر موسم 1980-1981 والتفوق على المقاولون العرب وتحقيق اللقب.

وفي 1984 استطاع الأهلي عناق بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس للمرة الأولى في تاريخه عبر ركلات الحظ على حساب كانون ياوندي الكاميروني.

من جديد تبتسم ركلات الترجيح للأهلي وتمنحه لقباً على حساب الإسماعيلي في نهائي كأس مصر موسم 2002-2003، ثم يحصد السوبر المصري في 2003 بواسطتها مجدداً في القمة أمام الزمالك.

ويحقق الأهلي لقب السوبر المصري على حساب الإسماعيلي بركلات الترجيح في 2007 في ظل تعملق الحارس عصام الحضري.

ويحصد الأهلي لقب السوبر الأفريقي مرتين في 2006 و2007 بفضل ركلات الترجيح، وذلك على حساب كل من الجيش الملكي المغربي والنجم الساحلي التونسي على الترتيب.

وينال الأهلي بطولة السوبر المصري عقب ماراثون ركلات الترجيح أمام الزمالك في عام 2014.

ويحقق الأهلي لقب كأس مصر موسم 2019-2020 على حساب الطلائع بعد تألق حارسه محمد الشناوي وتكفل القائم والعارضة بالتصدي لركلتين .

ويحقق الأهلي برونزية كأس العالم للأندية 2020 على حساب بالميراس البرازيلي اثر ركلات الترجيح، ليكون أول فريق عربي وأفريقي يحقق ميداليتين عبر تاريخ مشاركاته بالمونديال.