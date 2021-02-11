شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هاني: فخور إني لاعب من جيل مشرف يستحق الإحترام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب ظهير النادي الأهلي محمد هاني عن فخره بالمشاركة مع فريقه في بطولة كأس العالم للأندية، وقدم الشكر لزملائه في الفريق.

وكتب على صفحته الشخصية على الفيسبوك: «الحمد لله فخور انى كنت لاعب من جيل مشرف يستحق الاحترام والتقدير.. شكراً لاعيبة الاهلى الرجالة» وأضاف «شكراً جمهور الاهلى العظيم»

وحقق النادي الأهلي المركز الثالث في بطولة العالم للأندية بعد تغلبه على فريق بالميراس البرازيلي بضربات الجزاء 3-2، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

ليكرر بذلك الأهلى إنجاز عام 2006، بتحقيق البرونزية في بطولة العالم للأندية.

وظهر «هاني» بمظهر جيد خلال مباريات البطولة الثلاث، خاصة مباراة نصف النهائي أمام بايرن ميونخ.