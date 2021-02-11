شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل تشيلسي أمام بارنسلي بكأس الاتحاد الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي تشكيل مواجهة مضيفه بارنسلي، ضمن مواجهات دور الـ 16 من منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي، للموسم الحالي، والتى ستنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً على ملعب "أوكويل".

​تشكيل تشيلسي:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

خط الدفاع: إيميرسون - زوما - كريستينسين - ألونسو

خط الوسط: جيلمور - كانتي - هودسون-أودوي

خط الهجوم: حكيم زياش - بوليسيتش - تامي أبراهام