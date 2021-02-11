شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشري علي رادار البنك الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الاستياء داخل نادي البنك الأهلي بعدما ودع الفريق بطولة كاس مصر مبكراً من دور ال٣٢ بعد الخسارة امام وادي دجلة بثلاثه اهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقان عصر اليوم لتتولي مسلسل النتائج السلبية التي يحققها الفريق خلال الفترة الماضيه .



وعلمت «المصري اليوم» ان ادارة النادي منحت الفرصه الأخيرة للجهاز الفني للفريق بقيادة محمد يوسف للمباراة المقبله في بطولة الدوري الممتاز في الوقت الذي بدأت فيه ادارة النادي في البحث عن البديل المناسب وجاء علي رأس المرشحين طارق العشري المدير الفني السابق لطلائع الجيش من اجل انقاذ الفريق من النتائج السلبية.