شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يهنيْ الأهلي على الفوز ببرونزية مونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه حازم إمام، قائد نادي الزمالك، التهنئة للنادي الأهلي، على حصولهم على المركز الثالث والتتويج بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية 2021، بعد الفوز على بالميراس البرازيلي، بركلات الترجيح.

الزمالك يستعد لمواجهة مولودية الجزائر، في التاسعة من مساء غد الجمعة، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها على استاد القاهرة.

أضاف حازم إمام خلال المؤتمر الصحفي لمباراة مولودية الجزائر: «أهنئ النادي الأهلي على فوزهم بالمركز الثالث في مونديال الأندية، وأتمنى تحقيق الفوز على مولودية الجزائر لأن الفريق الذي يفوز بالمباريات التي تكون على أرضه في الغالب يتأهل».

تابع: «لا وقت لدينا للحزن على البطولة الماضية، أمامنا فرصة كبيرة لتعويضها».