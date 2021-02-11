شكرا لقرائتكم خبر عن البطاوي: سيراميكا ينتظر المزيد من صالح جمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد معتز البطاوي المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا، أن مباراة فريقه أمام غزل المحلة التي أقيمت اليوم، كانت صعبة للغاية، مشيرًا إلى أن الفريق المضيف قدم مباراة قوية، لكن عزيمة وروح وإصرار لاعبي سيراميكا كليوباترا حسمت النتيجة لصالحهم.

ووجه معتز البطاوي التحية إلى جماهير غزل المحلة المحلة على حفاوة الاستقبال، وأجواء المباراة الرائعة، مشيرا إلى أن الجميع يفتقد للأندية الجماهيرية مثل المحلة.

وعاد المدير الرياضي للحديث عن المباراة قائلا: "فقدنا 4 نقاط في آخر مباراتين، بالتعادل أمام أسوان ثم المقاصة، وكان هناك إصرار على العودة من جديد للانتصارات، وهو ما حدث في لقاء المحلة، وعاد الفريق إلى المكان الذي يليق بنا".

ووجه البطاوي الشكر إلى النائب محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، وناىبه طارق أبو العينين المشرف العام على الكرة، بسبب دعمه اللامحدود للفريق واللاعبين والجهاز الفني، في أوقات الإخفاق قبل الانتصار، فهما دائما ما يقفان خلف الفريق، ليعود سريعا إلى الانتصارات، لإيمانهما الشديد بكل عناصر منظومة النادي".

وعن صالح جمعة قال المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا : "لا يزال لديه الكثير ليقدمه مع سيراميكا كليوباترا، هيثم شعبان المدير الفني لديه ثقة كبيرة في صالح، لقد لعب أخر مباراتين بعدد دقائق كاملة، وتم تجهيزه في وقت قصير، لقد وافق على التحدي مع سيراميكا كليوباترا، ولكنه إضافة قوية لنا وسيكون إضافة لمنتخب مصر".

وانتقل البطاوي للحديث عن أحمد ياسر ريان المعار من النادي الأهلي وقال: "هو لاعب كبير يمتلك إمكانات قوية جدا، ولديه إصرار كبير على تمثيل مصر في الأولمبياد، وسيراميكا كليوباترا يستطيع مساعدته في ظل وجود جهاز فني بقيادة هيثم شعبان، الذي منحه الثقة وجعله من نجوم الفريق".

وأكمل: "في البداية كنا نرفض فكرة التعاقد مع لاعبين على سبيل الإعارة، لأننا نرغب في بناء جيل، ولكن في حالة ريان كان الوضع مختلفا، فهو لديه الطموح للمشاركة في الأولمبياد، وهذا الأمر صنع الفارق لحظة التفاوض، ونجحنا في ضمه ليتألق معنا".