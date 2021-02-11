شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام مولودية الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لنادي الزمالك،علي التشكيلة الاساسية التي ستخوض مواجهة المولودية الجزائري.

ويلتقي الزمالك، مع المولودية " الجمعة "، في مستهل مباريات دوري المجموعات لدوري رابطة الأبطال الإفريقي.

ووضح من خلال المران الرئيسي الذي اداه الفريق علي ملعبه بميت عقبة " الخميس "، ان باتشيكو سيخوض المباراة بتشكيل يضم كلاً من محمد ابوجبل، احمد فتوح، محمود حمدي الونش، محمود علاء، حازم امام، شيكابالا، فرجاني ساسي، امام عاشور، طارق حامد، احمد سيد زيزو، أوباما.