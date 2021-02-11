شكرا لقرائتكم خبر عن ‏5 أرقام قياسية للأهلي بعد تحقيق برونزية كأس العالم للأندية ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي برونزية كأس العالم للأندية 2020، عب تفوقه على بالميراس البرازيلي في لقاء تحديد المركز الثالث الذي أقيم اليوم الخميس بالدوحة.

ونستعرض من خلال التقرير التالي 5 أرقام قياسية حققها الأهلي بعد حصده برونزية العالم.

1 – الأهلي أول فريق عربي وأفريقي يحقق ميدياليتين بكأس العالم للأندية، بعد حصد برونزية 2006.

2 – الأهلي بات أكثر الأندية خوضاً للمباريات في تاريخ كأس العالم للأنية برصيد 15 مباراة بالتساوي مع أوكلاند سيتي النيوزلندي.

3 – الأهلي بات ثاني فريق عربي يتفوق على منافس برازيلي في كأس العالم للأندية بعد فوز الرجاء المغربي على مينيرو في نسخة 2013.

4 – الأهلي بات أكثر فريق عربي وأفريقي ينجح في التفوق على منافسيه في 5 مباريات، بواقع 4 انتصارات وتفوق بركلات الترجيح.

5 – الأهلي بات أول فريق عربي يحافظ على نظافة شباكه في مباراتين بنسخة واحدة في كأس العالم للأندية، وثاني فريق أفريقي بعد مازيمبي في 2010.