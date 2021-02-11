شكرا لقرائتكم خبر عن بيتسو موسيماني في أربع شهور مع الأهلي... «ثلاث ألقاب» و«برونزية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني إنجاز جديد مع النادي الأهلي، بتحقيق برونزية كأس العالم للأندية، بعد تغلبه على فريق بالميراس البرازيلي، بركلات الجزاء 3-2، بعد إنتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل السلبي.

ومنذ قدوم موسيماني لتدريب النادي الأهلي، حصد الفريق معه ثلاث بطولات، بجانب برونزية العالم للأندية.

وتولى موسيماني تدريب المارد الأحمر في 30 سبتمبر خلفاُ للسويسري رينييه فايلر.

وحصد موسيماني أولى بطولاته مع الشياطين الحمر، بعد إنتهاء الجولة الأخيرة للبطولة الدوري المصري الممتاز في أخر أكتوبر من العام الماضي، رغم ذلك فقد حسم الأهلي لقب الدوري رقم 42 في تاريخه، قبل مجئ موسيماني.

تلى ذلك تتويج الفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد تغلبه على الزمالك 2-1، في 27 نوفمبر، ليحقق البطولة التاسعة في تاريخ النادي الأهلي.

ولم يلبس موسيماني أن حصد كأس مصر مع النادي الأهلي، بعد فوزه على نادي طلائع الجيش بركلات الجزاء، بـ (3-2)، بعد أنتهاء المباراة بالتعادل لهدف لكل فريق، ليحقق البطولة رقم 37 في تاريخ القلعة الحمراء.

ويحقق الثلاثية التاريخية للنادي الأهلي بحصده لبطولة الدوري والكأس ودوري أبطال أفريقيا، ليحقق الإنجاز للمرة الثانية في تاريخه.

ليأتي يوم 11 فبراير ليشهد إنجاز جديد بتحقيق برونزية كأس العالم للأندية، لتبتسم له ضربات الجزاء من جديد كما أبتسمت له في نهائي كأس مصر، وبذلك يكرر موسيماني إنجاز مانويل جوزيه مدرب الأهلي السابق عام 2006 بحصد برونزية العالم للأندية.