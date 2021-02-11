شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقي جاهز لمواجهة المولودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - إطمأن الجهاز الفني لنادي الزمالك، علي حالة اشرف بن شرقي، الذي انتظم في التدريبات الجماعية، وبات جاهز للمشاركة في مباراة مولودية الجزائر، من الناحية الطبية، بعد تخلصه من الإصابة، التي أبعدته عن المشاركة امام فريق الاتحاد السكندري في بطولة الدوري.

ويلتقي الزمالك، مع المولودية، " الجمعة "، في مستهل مباريات دوري المجموعات لدوري رابطة الأبطال الافريقي.

ووفقاً للدكتور محمد اسامه، طبيب الفريق، فإن بن شرقي، بات جاهز للمشاركة في المباراة، وان الأمر متروك للرؤية الفنية للمدير الفني للفريق.