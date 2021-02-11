شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تهنىء الأهلي بتحقيق برونزية مونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب التهنئة للنادي الأهلي وجماهيره وأعضائه ومجلس الإدارة على تحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية لكرة القدم.

وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن التهنئة للاعبي فريق النادي الأهلي على مجهودهم والاداء المميز في البطولة وإصرارهم على تحقيق إنجاز للرياضة المصرية.

وأشاد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بانجاز فريق كرة القدم بالنادي الأهلي وخالص التوفيق لجميع الفرق المصرية في جميع البطولات التي يشاركون فيها.