شكرا لقرائتكم خبر عن ملك إفريقيا ثالث العالم.. الأهلى يكرر إنجازه ويحرز برونزية مونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تُوِّج النادى الأهلى بالمركز الثالث والميدالية البرونزية بمونديال كأس العالم للأندية بعد الفوز على نظيره بالميراس البرازيلى بنتيجة 3-2 بضربات الجزاء الترجيحية فى مباراة تحديد مركزى الثالث والرابع التى جمعت بينهما الخميس بالعاصمة القطرية الدوحة، بعدما انتهى الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبى، ليحتكم الفريقان لضربات الترجيح التى حسمها الأحمر لصالحه 3-2. واستحق الحارس العملاق محمد الشناوى لقب رجل المباراة الأوحد بعد تألقه غير العادى فى الذود عن عرينه وقاد فريقه لمنصة التتويج بعد تصديه لـ3 ضربات جزاء من لاعبى بالميراس هم رونى ولويز أدريانو وبيلو، فيما أحرز ثلاثية المارد الأحمر بدر بانون ومحمد هانى وأجايى، وأهدر عمرو السولية ومروان محسن. وتحولت أرض الملعب إلى ساحة احتفال بعد تصدى الشناوى لضربة الترجيح الأخيرة من لاعب بالميراس، واكتست المدرجات باللون الأحمر، وظلت الجماهير تهتف وتتغنى باسم المارد الأحمر وتردد هتاف «فريق كبير.. فريق عظيم».

لاعبون أبطال

وكرر المارد الأحمر إنجازه بالفوز بالمركز الثالث وبرونزية كأس العالم للأندية للمرة الثانية فى تاريخه بعد إنجازه السابق فى نسخة 2006.

وفور نهاية المباراة وتتويج الأهلى بالبرونزية تحولت شوارع القاهرة والدوحة لساحة احتفال من جماهير الأحمر التى قضت ليلتها تتغنى بفريقها وإنجازه التاريخى، كما هنأ الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، النادى الأهلى ومجلس إدارته ولاعبيه وجهازه الفنى بالإنجاز التاريخى، مؤكدا أن الأهلى شرف الكرة المصرية. وبعد الفوز بالمركز الثالث ينتظر النادى الأهلى انتعاش خزينته بمكافأة مالية قيمتها 2.5 مليون دولار. بدأ المارد الأحمر المباراة بتشكيل ضم: محمد الشناوى، فى حراسة المرمى، أمامه فى الدفاع محمد هانى وياسر إبراهيم وبدر بانون وأيمن أشرف، وفى الوسط أكرم توفيق وحمدى فتحى وعمرو السولية، أمامهم طاهر محمد طاهر ووالتر بواليا ومحمد مجدى «أفشة».

محمد الشناوي

وعلى عكس مواجهة بايرن ميونخ فى نصف النهائى، تخلى لاعبو الأهلى عن حذرهم الدفاعى منذ بداية الشوط، ومارس لاعبوه ضغطًا على المنافس، واعتمدوا على الهجوم الضاغط عن طريق طاهر محمد طاهر ومجدى أفشة فى المحاولة للوصول لمرمى بالميراس، وأسفر الضغط الأحمر عن ركنية أولى ارتقى لها السولية برأسية لخارج الملعب، بعدها رد رونى لاعب بالميراس باختراق رائع داخل منطقة جزاء الشناوى أبعدها ياسر إبراهيم لركنية. استعاد لاعبو بالميراس المبادرة بعد مرور الدقائق العشر الأولى عن طريق نشاط الجبهة اليمنى عن طريق رافييل ولويز أدريانو وباتريك باولا إلا أنه يُحسب للأهلى تماسك المدافعين ونجاحهم فى تحطيم كل فرص بالميراس قبل منطقة جزاء الشناوى.

نشط لاعبو الأهلى بعد مرور منتصف الشوط وسيطر لاعبوه على الكرة فى وسط الملعب عن طريق تحركات محمد هانى وطاهر محمد طاهر من الجهة اليمنى، وأفشة فى الجهة اليسرى. وفى الدقيقة 26 أهدر السولية فرصة هدف محقق بغرابة شديدة بعد خطأ فيليبى ميلو، مدافع بالميراس، الذى أهدى هدية لعمرو السولية الذى دخل منطقة الجزاء وسدد كرة ضعيفة بمنتهى الغرابة، مهدرًا فرصة هدف أول للأحمر. وقبل نهاية الشوط بـ8 دقائق انفرد محمد مجدى أفشة بالمرمى فى فرصة خطيرة لكنه سددها بعشوائية خارج الملعب.

جمهور عظيم

وانشقت أرض الملعب عن محمد الشناوى بتألق غير عادى لينقذ مرماه من رأسية رونى فى أخطر فرصة لبطل البرازيل فى الشوط الأول، وحولها لركنية من الجهة اليمنى وصلت للويز أدريانو أطلقها رأسية وصلت سهلة ليد الشناوى، بعدها حصل وليم لاعب بالميراس على إنذار وبعد دقيقتين وقتًا محتسبًا بدلًا من الضائع أطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبى. مع بداية الشوط الثانى نشط لاعبو بالميراس واستغلوا تراجع الأهلى فى أول خمس دقائق وانفرد الخطير رونى بمرمى الشناوى بفرصة خطيرة وسدد كرة قوية لكن ياسر إبراهيم حولها لركنية، بعدها رواغ رونى أيمن أشرف ومرر عرضية حولها المدافع لركنية ثانية فى هذا الشوط فى ترجمة للسيطرة البرازيلية فى بداية الشوط الثانى. بعدها قاد طاهر محمد طاهر هجمة على مرمى بالميراس ومرر بينية دون متابعة من محمد مجدى قفشة فى ظل خروج والتر بواليا لتلقى العلاج بعد إصابة بجرح فى الرأس، وسقط طاهر محمد طاهر فى مصيدة التسلل قبل الانفراد بمرمى ويفيرتون.

حارس عملاق

شعر موسيمانى بالخطر بعد سيطرة بطل البرازيل فأجرى تغييرين دفعة واحدة بنزول محمد شريف بدلا من قفشة، وشارك أجايى بدلا من والتر بواليا المصاب وأسوأ لاعبى الأهلى فى محاولة لاستعادة المبادرة والعودة لأجواء المباراة بتنشيط الهجوم، لكن دون جدوى فبعد مرور 20 دقيقة استمرت سيطرة بالميراس واختفت تماما خطورة الأهلى بعد تراجع الأداء فى الشوط الأول.

وتخلى لاعبو الأهلى عن حذرهم الدفاعى بعض الشىء وأخذوا زمام المبادرة والسيطرة على الكرة فى وسط الملعب وفى الدقيقة 66 مرر المتألق محمد هانى عرضية متقنة من الجهة اليمنى سددها عمرو السولية بضربة مزدوجة رائعة تصدى لها الحارس ببراعة ووصلت الكرة إلى أجاى المتسلل الذى أسكنها الشباك لكن الحكم ألغاه بداعى التسلل. وشارك مروان محسن وأليو ديانج بدلا من طاهر محمد طاهر وأكرم توفيق فى آخر ربع ساعة كمحاولة جديدة من موسيمانى لزيادة النزعة الهجومية وفك شفرة دفاع بالميراس، وقبل نهاية الشوط بعشر دقائق ينفرد باتريك دى بولا بمرمى الشناوى وسدد كرة عشوائية مرت بسلام لخارج الملعب، بعدها رد مروان محسن بانفراد ومرر كرة خلف لاعبى الأهلى أبعدها الدفاع البرازيلى.

قفشة ومروان يحتفلان بالإنجاز

تراجع أداء الفريق فى الدقائق الأخيرة وارتضى الفريقان بالتعادل السلبى واللجوء لضربات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الشوط الثانى بالتعادل السلبى بعد 3 دقائق وقتا محتسبا بدلا من الضائع. وبعد نهاية الشوط الثانى بالتعادل السلبى احتكم الفريقان لضربات الجزاء الترجيحية التى حسمها الأحمر لصالحه بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين فى ملحمة رياضية بطلها الأوحد محمد الشناوى الذى تصدى باقتدار لـ3 ضربات جزاء.