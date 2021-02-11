شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يهنئ الأهلي: أتمنى مواجهته مجددًا في دوري أبطال إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي أن الزمالك يرغب في الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الحالي، رغم أنه يرى أن مجموعته بدور المجموعات صعبة جدا وتعد مجموعة الموت.

أضاف باتشيكو خلال المؤتمر الصحفي للمباراة اليوم: “أريد أن أبدأ في دور المجموعات بالفوز على مولودية الجزائر، سوف نخوض اللقاء من أجل الفوز في هذا اللقاء، لأن الفوز في المباراة الأولى سوف يعطينا أفضلية في بداية المشوار.. ونعلم جيداً فريق مولودية الجزائر، وقمنا بدراسة الفريق جيدا، وسوف نبدأ المباراة في أول ربع ساعة بمثابة الاختبار لنعرف كيف نكمل اللقاء بأفضل وأنسب شكل”.

وتابع المدير الفني للزمالك: “نحترم فريق مولودية الجزائر ولكننا نمتلك لاعبين كبارا ومحترفين، لذلك نحن نمتلك ثقة كبيرة في تقديم مباراة جيدة أمامهم.. مشددا على أنهم سعداء بنجاح مصطفى محمد في الدوري التركي، وهذا يؤكد على وجود لاعبين كبار في الزمالك وأنا على تواصل مستمر مع مسؤولي نادي جالاتا سراي والجميع سعيد بالمستوى الذي يقدمه معهم”.

كما أشار باتشيكو: “أمتلك العديد من اللاعبين الرائعين القادرين على اللعب في خط الهجوم مثل مروان حمدي وأسامة فيصل وبن شرقي وأوباما، وسوف أحارب بهم الفترة المقبلة”.

وبسؤاله عن طريقه لعب الفريق أمام مولودية الجزائر قال باتشيكو: “من الصعب أن أقول على طريقة لعبي، فهم لهم طريقة مختلفة، أقوم بتجهيز مفاجأة لهم”.

وهنأ مدرب الزمالك النادي الأهلي على فوزه بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية وعلى فوزه ببطولة دوري أبطال أفريقيا، هذا أمر جيد للكرة المصرية والإفريقية.

بسؤاله عن توقعه لمواجهة الأهلي في البطولة الأفريقية تمنى باتشيكو مواجهته في النهائي.