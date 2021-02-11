براون: الونسو مرحب به في اي وقت بالفورمولا وان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 فبراير 2021

تحدث الرئيس التنفيذي لفريق ​مكلارين​ الالماني المنتمي لبطولة العالم لسباقات سيارات ​فورمولا وان​، ​زاك براون​ مرحباً بعودة بطل العالم السابق الاسباني ​فرناندو الونسو​ الى المسابقة في الموسم القادم.



وقال براون:" أنا سعيد جدًا لعودة ألونسو للفورمولا واحد. سيبقى دائمًا محبوباً من الفريق، وكنت أتمنى بشدة لو كان الأمر مختلفًا بالنسبة لنا وحققنا اللقب".

واضاف براون:" فرناندو الونسو بطل وسائق مذهل، ولم أرى سائقاً شغوفاً مثله فهو يحب قيادة السيارات كما لم نرى سابقاً، وسيكون منافساً قوياً لنا خلال موسم 2021".