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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر براون: الونسو مرحب به في اي وقت بالفورمولا وان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 فبراير 2021
تحدث الرئيس التنفيذي لفريق مكلارين الالماني المنتمي لبطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا وان، زاك براون مرحباً بعودة بطل العالم السابق الاسباني فرناندو الونسو الى المسابقة في الموسم القادم.
وقال براون:" أنا سعيد جدًا لعودة ألونسو للفورمولا واحد. سيبقى دائمًا محبوباً من الفريق، وكنت أتمنى بشدة لو كان الأمر مختلفًا بالنسبة لنا وحققنا اللقب".
واضاف براون:" فرناندو الونسو بطل وسائق مذهل، ولم أرى سائقاً شغوفاً مثله فهو يحب قيادة السيارات كما لم نرى سابقاً، وسيكون منافساً قوياً لنا خلال موسم 2021".