التعاون يتأهب للتعويض على حساب القادسية

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ويحتل نادي التعاون المركز السادس برصيد 25 نقطة ويسعى إلى مواصلة مشواره الصعب واستكمال النتائج الإيجابية الجيدة التي يقدمها هذا الموسم حتى النهاية ليحجز مقعدا في دوري أبطال آسيا النسخة المقبلة بدخوله للمربع الذهبي والمنافسة عليه بين الكبار.وكان التعاون خسر مواجهته الأخيرة في الدوري أمام النصر.
في حين يريد نادي القادسية حصد الثلاث نقاط من أجل تحسين مركزه ورفع عدد نقاطه بالدوري، حيث مني بنتائج سلبية في آخر لقاءاته، وآخرها تعادله أمام ضمك بهدفين لكل في الأسبوع الماضي، فهو يحتل المركز التاسع برصيد 22 نقطة جمع تلك النقاط من الفوز في خمس مباريات، والتعادل في سبع، وخسر في خمس أخرى مثلها.
يذكر أن لقاء الدور الأول بين الفريقين انتهى بفوز القادسية بهدف دون مقابل.
إلى ذلك أعلنت إدارة نادي التعاون عن تجديد عقد اللاعب الشاب يعقوب الحسن لمدة موسمين مع أفضلية التمديد لموسم ثالث.
وجاء تجديد عقد لاعب فئة الشباب يعقوب الحسن مع النادي التعاوني، بحضور رئيس النادي علي الشايعي.
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