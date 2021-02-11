شكرا لقرائتكم خبر هل يقود سواريز أتلتيكو مدريد للتتويج بلقب الدوري الإسباني؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يهدف فريق أتلتيكو مدريد للتتويج بلقبه الأول في مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم منذ عام 2014، ويوجد الفريق حاليا في صدارة الترتيب، ويعود الفضل في هذا للأهداف التي سجلها نجمه الأوروجوياني لويس سواريز.

ويبدو أن سواريز، الذي انضم لأتلتيكو مدريد قادما من برشلونة، لديه شيء يسعى لإثباته، كما أنه يتصدر ترتيب هدافي الدوري وذلك قبل المباراة التي يلتقي فيها أتلتيكو مدريد مع غرناطة يوم الأحد في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري.

ويعول أتلتيكو مدريد، الذي لديه مباراتان مؤجلتان ويتصدر جدول الترتيب بفارق خمس نقاط عن الوصيف ريال مدريد ، على تألق مهاجمه سواريز.

وسجل سواريز 16 هدفا في الدوري الإسباني هذا الموسم، بفارق ثلاثة أهداف أمام زميله السابق في فريق برشلونة ليونيل ميسي.

مباراة صعبة

وتعادل أتلتيكو مدريد مع سلتا فيجو 2/2 الاثنين الماضي بفضل الهدفين اللذين سجلهما سواريز، ليضمن حصول فريقه على نقطة من مباراة صعبة لم يظهر فيها الفريق أفضل ما عنده.

وقال دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو «سواريز يتحدث عن نفسه دائما ما يسجل الأهداف والقيام بذلك الآن ليس بجديد عليه».

وأضاف «إنه لاعب مهم ويكون في أفضل حالاته داخل منطقة الجزاء، ونحن نحاول مساعدته من خلال طريقة لعبنا».

وترك برشلونة سواريز ليرحل إلى أتلتيكو مدريد بدون مقابل في فترة الانتقالات الصيفية لكي يرفع أجره المرتفع من قائمة أجور الفريق، ولكن أيضا بسبب وجود شكوك حول تقديمه لأفضل مستوياته.

وما زال اللاعب، الذي أثبت طوال مسيرته أن الناس مخطئة بشأنه، يفعل هذا الأمر مع أتلتيكو مدريد.

ويحتل فريق برشلونة، بقيادة رونالد كومان المركز الثالث، بفارق ثماني نقاط خلف أتلتيكو مدريد، علما بأن برشلونة لعب مباراة أكثر من أتلتيكو.

انتصارات متتالية

ويستضيف برشلونة فريق ألافيس السبت، ويتطلع لمواصلة مسلسل انتصاراته في الدوري.وحقق برشلونة ستة انتصارات متتالية في الدوري الإسباني، ولكنه سقط في فخ الخسارة صفر / 2 في ذهاب الدور قبل النهائي بكأس ملك إسبانيا أمام أشبيلية، وسجل إيفان راكيتيتش، لاعب برشلونة السابق هدفا في تلك المباراة.

ويعاني برشلونة من وجود العديد من الإصابات، يأتي على رأسهم أنسوماني فاتي وجيرارد بيكيه وفيليب كوتينيو وسيرجي روبيرتو.

ولا يلقي المدرب باللوم على لاعبيه بعد الخسارة في كأس إسبانيا، ويعتقد أن الفريق يقدم أداء جيدا.

ويحتل ألافيس المركز السادس عشر بفارق نقطتين عن المراكز المهددة بالهبوط، كما أن الفريق حقق أول انتصار له في آخر سبع مباريات في الجولة الماضية بعد فوزه على بلد الوليد 1 / صفر.

معركة التتويج

وسيعاني أيضا ريال مدريد بقوة من الإصابات عندما يستضيف فريق بلنسية يوم الأحد.

ولكن الفريق استطاع أن يهدئ من الضغوط على مدربه الفرنسي زين الدين زيدان بالفوز 2 / صفر على خيتافي الثلاثاء الماضي لينتزع المركز الثاني بشكل موقت.