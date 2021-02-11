طموح النصر يصطدم بعنفوان الشباب

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ولا يرغب ألين هورفات في توسيع دائرة المنافسة، ومنح الشباب فرصة التغريد خارج السرب ولا سيما أن النصر خسر 6 مرات منذ بداية الدوري، وتعادل في 4 وفاز 7 مرات، ليحتل المركز الخامس متساويا مع التعاون في عدد النقاط بواقع 25 نقطة.فيما يسعى المتصدر الشباب بعد فوزه على الرائد بالجولة الماضية تكرار ما فعله بالنصر في الدور الأول، عندما تغلب عليه 2-1 والابتعاد عن الهلال الوصيف وارتفاع المعنويات والاقتراب بشكل كبير من حصد لقب الدوري، فالشباب بجانب الأهلي هم الأعلى تحقيقا للفوز بواقع 10 مرات ولَم يخسر إلا مرتين وتعادل 5 مباريات؛ ليجمع 35 نقطة في أعلى سلم الترتيب وبفارق نقطتين عن وصيفه الهلال.
الملعب: مرسول بارك
التوقيت: 8.20
الجولة: 18
نقاط قبل المواجهة:
- تواجه الفريقان في 25 مباراة بدوري المحترفين.
- نجح الفريق الشبابي في حسم الفوز لصالحه في 9 مباريات مقابل 8 مباريات انتصر فيها العالمي، فيما حسمت نتيجة التعادل 8 مواجهات أخرى.
- يعد الشباب الأكثر تسجيلا للأهداف هذا الموسم 34 هدفا.
- يتقاسم الفريقان إقالة المدربين، فالنصر استغنى عن فيتوريا، والشباب ألغى عقد كاشينيا.
- يعود نجم خط الوسط البرازيلي بيتروس للتشكيلة الأساسية لفريقه النصر.
- يغيب عن الشباب المدافعان محمد سالم وأحمد شراحيلي بداعي تراكم البطاقات.
- يتفوق دفاع النصر على الشباب، حيث استقبل النصر 21 هدفا بينما تلقى الشباب 22 هدفا.
- ينتظر أن يزج مدرب الشباب هيرنانديز بالمهاجم النيجيري إيغالو في التشكيلة الأساسية.
- يشهد ملعب مرسول بارك لقاء الفريقين للمرة الأولى.
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