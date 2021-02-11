شكرا لقرائتكم خبر طموح النصر يصطدم بعنفوان الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحتضن ملعب مرسول بارك قمة الجولة 18 بين النصر والشباب، ويشترك الفريقان في رغبة حصد العلامة الكاملة؛ نظرا لأهمية المنافسة على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فالنصر يدخل اللقاء بعد تعثره أمام الفتح بالتعادل الإيجابي مما أفقده فرصة الاقتراب بشكل أكبر من المتصدر الشباب ووصيفه الهلال.

ولا يرغب ألين هورفات في توسيع دائرة المنافسة، ومنح الشباب فرصة التغريد خارج السرب ولا سيما أن النصر خسر 6 مرات منذ بداية الدوري، وتعادل في 4 وفاز 7 مرات، ليحتل المركز الخامس متساويا مع التعاون في عدد النقاط بواقع 25 نقطة.

فيما يسعى المتصدر الشباب بعد فوزه على الرائد بالجولة الماضية تكرار ما فعله بالنصر في الدور الأول، عندما تغلب عليه 2-1 والابتعاد عن الهلال الوصيف وارتفاع المعنويات والاقتراب بشكل كبير من حصد لقب الدوري، فالشباب بجانب الأهلي هم الأعلى تحقيقا للفوز بواقع 10 مرات ولَم يخسر إلا مرتين وتعادل 5 مباريات؛ ليجمع 35 نقطة في أعلى سلم الترتيب وبفارق نقطتين عن وصيفه الهلال.

الملعب: مرسول بارك

التوقيت: 8.20

الجولة: 18

نقاط قبل المواجهة: