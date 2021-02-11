الزمالك المصري ومولودية الجزائر يشعلان منافسات دوري أبطال أفريقيا اليوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحت شعار «مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة»، تبدأ الفرق العربية حلمها نحو المضي قدما في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم هذا الموسم، أملا في ارتقاء منصة التتويج في النهاية، وذلك حينما تفتتح مسيرتها بمرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي تنطلق اليوم.

وجرى تقسيم الفرق الـ16 المشاركة في هذا الدور إلى أربع مجموعات، بواقع أربعة فرق في كل مجموعة، حيث يتأهل متصدر كل مجموعة ووصيفه إلى دور الثمانية في المسابقة.

حامل اللقب

وترفع ثمانية فرق لواء الكرة العربية في دور المجموعات للبطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في أفريقيا هذا العام، على رأسها الأهلي المصري حامل اللقب، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بدوري الأبطال برصيد تسعة ألقاب، وغريمه التقليدي الزمالك، وصيف بطل النسخة الماضية، الذي رفع كأس البطولة خمس مرات.

ويشارك أيضا الترجي التونسي، الذي يمتلك أربعة ألقاب في دوري الأبطال، والوداد البيضاوي المغربي، الفائز بالمسابقة عامي 1992 و2017، ومولودية الجزائر، المتوج بالبطولة عام 1976، وممثلا الكرة السودانية الهلال والمريخ، إضافة إلى شباب بلوزداد الجزائري.

وتشهد المجموعة الرابعة مواجهة عربية من العيار الثقيل، بين الزمالك وضيفه مولودية الجزائر، حيث يمكن القول إنها تمثل قمة لقاءات الجولة الأولى لمرحلة المجموعات، ولا سيما أنها المباراة الوحيدة في تلك الجولة التي تجمع بين فريقين سبق لهما الفوز بالبطولة.

ويرغب الزمالك في استثمار حالته الفنية والبدنية المميزة هذا الموسم من أجل حصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالمجموعة، حيث يتصدر حاليا ترتيب الدوري المصري.

المعترك الأفريقي

واطمأن البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الزمالك، الذي صعد دون لعب لدور المجموعات عقب انسحاب جازيل التشادي أمامه في دور الـ32 بالبطولة القارية، على جاهزية لاعبيه قبل بدء المعترك الأفريقي، وذلك بعد فوز الفريق 2 / 0 على ضيفه الاتحاد السكندري في آخر مبارياته بالدوري المحلي الأحد الماضي.

ورغم فقدان الزمالك خدمات هدافه الشاب مصطفى محمد، الذي أعير في فترة الانتقالات الشتوية الماضية لفريق جالطة سراي التركي لمدة عام ونصف العام، إلا أن الفريق عزز صفوفه الشهر الماضي بالتعاقد مع التونسي سيف الدين الجزيري، والمهاجم مروان حمدي ولاعب الوسط المخضرم أيمن حفني، الذي عاد مجددا للفريق، بعدما أبدى رغبته في إنهاء مسيرته الكروية، مرتديا قميص النادي الأبيض.

نتائج الفريق الباهتة

من جانبه، يأمل مولودية الجزائر في مصالحة جماهيره، التي أصيبت بخيبة أمل، بسبب نتائج الفريق الباهتة في الدوري الجزائري هذا الموسم، والتي أدت للاستغناء عن المدرب نبيل نغيز، ليتولى عبدالقادر عمراني المسؤولية خلفا له.

ويعاني المولودية، الذي تخطى عقبة الصفاقسي التونسي بدور الـ32 لدوري الأبطال، من انطلاقته المخيبة بالدوري المحلي خلال الموسم الحالي، حيث يحتل المركز السابع في ترتيب المسابقة بعد مرور 11 مرحلة، كما حقق انتصارا وحيدا في مبارياته الست الأخيرة بالبطولة.