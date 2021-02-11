بايرن يسعى للحفاظ على صدارة الدوري الألماني

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ويستهدف بوروسيا دورتموند احتلال أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، عندما يستضيف فريق هوفنهايم بعد غد السبت، بينما يريد فولفسبورج الاحتفاظ بالمركز الثالث ومواصلة ملاحقة لايبزج، عندما يستضيف بوروسيا مونشنجلادباخ يوم الأحد.ويدخل بيلفيلد الصاعد مباراته أمام بايرن ميونخ بعد حصوله على راحة كافية، وخاصة أن مباراته في الجولة الماضية أمام فيردر بريمن تأجلت بسبب تساقط الثلوج بكثافة في المنطقة، ولكن بينما يستمتع بايرن بدفء الصحراء في قطر، يعاني بيلفيلد من الطقس الشتوي الصعب.
ولم يتمكن فريق بيلفيلد من إقامة حصة تدريبية طبيعية، حيث أغرقت الثلوج ملعب التدريب، وبعد تدريبات بدنية مطلع هذا الأسبوع، ترك اللاعبون صالة الألعاب الرياضية الأربعاء للركض حول الملاعب التي لا يمكن اللعب عليها.
وكتب النادي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: الحصص التدريبية المقبلة سيتم التخطيط لها يوما بيوم.
في الوقت نفسه، يرجح ألا يكون بايرن ميونخ يفكر في مباراة الاثنين، ففي المقام الأول، يريد هانسي فليك، المدير الفني، ولاعبوه أن يحصدوا سادس ألقابهم خلال عام.
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