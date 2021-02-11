شكرا لقرائتكم خبر عن العنبري: العين يفرض احترامه رغم معاناته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

أكد عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة أن «الملك» جاهز للقاء العين السبت في الجولة 16 من دوري الخليج العربي، وأضاف «نواجه فريقاً هو منافس دائم على البطولة، وتحت أي ظرف يعاني منه يفرض العين احترامه على الجميع ويستطيع أن يعود في أي وقت، وأعتقد أن الأهم بالنسبة لنا احترام المنافس واللعب بأعلى درجات التركيز».

وحول مطاردة صدارة الشارقة من قبل الجزيرة الذي قلص الفارق معه إلى ثلاث نقاط، قال العنبري«المطاردة أمر عادي في بطولة الدوري والمنافسة ستكون أصعب بدخول أكثر من فريق للمنافسة، ونعرف مدى صعوبة الفترة القادمة ومدى صعوبة المباريات في ظل السباق على حصد النقاط من جميع الفرق».