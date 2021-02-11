رئيس شركة استادات: "ما حققه الأهلى يفتح نفسنا على إحداث تطورات كبيرة بالنادى"

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القاهرة - سامية سيد - أكد سيف الوزيرى رئيس مجلس إدارة شركة استادات والعضو المنتدب، أن ما حققه الأهلى فى بطولة كأس العالم للأندية شيء يدعوللفخر، وذلك بعدما أحرز الميدالية البرونزية على حساب بالميراس البرازيلي.

وتوج فريق الأهلى بالميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية المقامة حاليا بالدوحة بعدما فاز على بالميراس بضربات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى بينهما خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الخميس، بإستاد المدينة التعليمية لتحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية.

وقال سيف الوزيرى فى مداخلة مع أيمن شوقى فى الاستوديو التحليلى على قناة الأهلى: "ما حققه الأهلى يفتح نفسنا على إحداث تطور كبير فى النادى، وإحنا ملتزمين بكل الاتفاقات والتعاقدات مع النادى وندرس توسيع العلاقة مع ثالث العالم".

دخل الأهلى مباراة اليوم بتشكيل، يضم، كلاً من: محمد الشناوى وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هانى وياسر ابراهيم، وأكرم توفيق وحمدى فتحى وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدى أفشة ووالتر بواليا.

فيما لعب بطل البرازيل المباراة بتشكيل، يضم، كلاً من: ويفرتون وماركوس روخا، لوان، جوستافو جوميز، ماتياس فينيا وفيلبى ميلو، زى رافائيل، جابرييل مينينو، رفائيل فيجا ولويز أدريانو، روني.

الشوط الأول

جاءت بداية المباراة قوية من جانب الفريقين خاصة الأهلى، الذى ضغط مُبكراً ولم يخشى المنافس ونزل مهاجماً دون أن يستغرق وقتاً لجس النبض، وكاد طاهر محمد طاهر يستغل هجمة مرتدة لكنه تباطؤ فى تسلم الكرة.

حاول بطل البرازيل العودة للمباراة بعد مرور أول 10 دقائق تقريباً لكن دفاع الأهلى ظهر متماسكاً فى الهجمات الأولى للفريق البرازيلي.

واصل الأهلى الضغط على مرمى الفريق البرازيلى لكن المسة الأخيرة حالت دون التسجيل وأهدر عمرو السولية فرصة مُحققة لتسجيل هدف التقدم للأهلى فى الدقيقة 26 بعدما أخطأ رفائيل فيجا فى التعامل مع كرة واستخلصها عمرو السولية لكنها سددها بعيداً عن الشباك بدلاً أن يسكنها فى مرمى بالميراس أو يمررها للكونغولى والتر بواليا الذى كان منفرداً وداخل الشباك بدلاً من أن يُدخل الكرة الشباك.

وفى الدقائق الأخيرة نشط أداء بالميراس وتألق الشناوى وأنقذ فرصة خطرة من الفريق البرازيلى قبل أن يطلق الحكم السنغالى نداى صافرة معلنا نهاية الشوط الاول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

انطلق الشوط الثانى بشكل مُغاير لانطلاقة الشوط الأول ولعب الفريق البرازيلى بشكل هجومى منذ انطلاقة هذا الشوط.

تراجع أداء الأهلى بشكل واضح وتعرض والتر بواليا للإصابة وتلقى العلاج داخل وخارج الملعب لكنه استكمل المشاركة ثم خرج بواليا وشارك النيجيرى جونيور أجاى بدلاً منه، كما خرج محمد مجدى أفشة وشارك محمد شريف بدلاً منه.

مرة أخرى يعود الأهلى للسيطرة على مجريات اللقاء وسجل أجاى هدفاً الغاه الحكم السنغالى بداعى التسلل، قبل أن يعود الفريق البرازيلى للمباراة بأكثر من هجمة خطرة، وشارك مروان محسن بدلاً من طاهر محمد طاهر كما شارك ديانج بدلاً من أكرم توفيق.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة محاولات من الفريقين للتسجيل، وتنتهى المباراة بالتعادل السلبى ويتم اللجوء لضربات الجزاء.