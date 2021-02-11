شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تدريب مولودية الجزائر فى ستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق تدريب فريق مولودية الجزائر الجزائرى باستاد القاهرة ، فى اطار الاستعداد لمواجهة الزمالك فى الجولة الاولى من دور المجموعات من دورى ابطال افريقيا ، و المقرر لها غد الجمعة .

وبدأ التدريب بعقد جلسة بين المدير الفنى و لاعبى الفريق ، داخل الملعب ، لمنحهم بعض التعليمات ، و بعد ذلك بدأ الاحماء و بعض الجمل التكتيكية ، ثم طلب المدير الفنى من مسئولى اللعب زيادة الاضاءة لتكون مثل ما ستكون عليه يوم المباراة .

أكد عبد الرحمن حشود قائد فريق مولودية الجزائر أنهم حضروا الى مصر لخوض مباراة كبيرة وتحقيق نتيجة ايجابية أمام الزمالك الذى يعرفون قدره خاصة وأن الزمالك فريق كبير .

وتطرق قائد الفريق إلى أن تواجدهم فى ستاد القاهرة ويٌعد وش السعد علي منتخب الجزائر ، حيث حصل على بطولة أفريقيا على أرضه ، كما أن المولودية متفائل بأن يكون الاستاد وش السعد على الفريق غدا .