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انطلاق تدريب مولودية الجزائر فى ستاد القاهرة

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القاهرة - سامية سيد - انطلق تدريب فريق مولودية الجزائر الجزائرى باستاد القاهرة ، فى اطار الاستعداد لمواجهة الزمالك فى الجولة الاولى من دور المجموعات من دورى ابطال افريقيا ، و المقرر لها غد الجمعة .

وبدأ التدريب بعقد جلسة بين المدير الفنى و لاعبى الفريق ، داخل الملعب ، لمنحهم بعض التعليمات ، و بعد ذلك بدأ الاحماء و بعض الجمل التكتيكية ، ثم طلب المدير الفنى من مسئولى اللعب زيادة الاضاءة لتكون مثل ما ستكون عليه يوم المباراة .

أكد عبد الرحمن حشود قائد فريق مولودية الجزائر أنهم حضروا الى مصر لخوض مباراة كبيرة وتحقيق نتيجة ايجابية أمام الزمالك  الذى يعرفون قدره  خاصة وأن الزمالك فريق كبير .

وتطرق قائد الفريق إلى أن تواجدهم فى ستاد القاهرة ويٌعد وش السعد علي منتخب الجزائر ، حيث حصل على بطولة أفريقيا على أرضه ، كما أن المولودية متفائل بأن يكون الاستاد وش السعد على الفريق غدا .

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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