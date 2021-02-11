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حازم إمام: بعد كام شهر الزمالك هيكون مكان الأهلى فى المونديال

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القاهرة - سامية سيد - وجه حازم امام لاعب فريق الزمالك التهنئة الى النادى الأهلى بعد الفوز ببرونزية كأس العالم للأندية ، بالتغلب على بالميراس البرازيلى فى تحديد المركزين الثالث و الرابع.

واضاف انه من الممكن ان يكون الزمالك مكان الاهلى فى المونديال بعد عدة اشهر قائلا :" ممكن بعد كام شهر نبقى مكان الاهلى فى المونديال ".

 

وقال حازم امام ان دور المجموعات الذى يشارك فيه الزمالك بدورى ابطال افريقيا ، يمثل فارق مع الفريق الأبيض ، خاصةوأن اول 3 نقاط هامة فى مسيرة الفريق ، لذلك نتمنى أن نفوز مباراة مولودية الجزائر خاصة وانها مباراة سهلة  .

 

 واضاف ان الفريق استطاع ان يضل الى دور المجموعات ، والفرق الكبرى لن تنتهى عندما تخسر بطولة 

 

وعن النسخة السابقة من ورى الابطال قال حازم انه لم يكن هناك وقت للحزن بعد النهائى ، بل استطاع الفريقان يلم شمله معنويا مرة أخرى 

واختتم كابتن الفريق الابيض أن الزمالك لديه لاعبين اقوياء  وقادرين على تحقيق  البطولة الافريقية  ، وهو ما ظهر على ادائهم فى  مباريات  الدوري ، وكانت ارادة الله أن نخفق فى تحقيق البطولة العام الماضى ، لكننا قادرين على تحقيقها العام الحالى .

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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