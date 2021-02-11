شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: بعد كام شهر الزمالك هيكون مكان الأهلى فى المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه حازم امام لاعب فريق الزمالك التهنئة الى النادى الأهلى بعد الفوز ببرونزية كأس العالم للأندية ، بالتغلب على بالميراس البرازيلى فى تحديد المركزين الثالث و الرابع.

واضاف انه من الممكن ان يكون الزمالك مكان الاهلى فى المونديال بعد عدة اشهر قائلا :" ممكن بعد كام شهر نبقى مكان الاهلى فى المونديال ".

وقال حازم امام ان دور المجموعات الذى يشارك فيه الزمالك بدورى ابطال افريقيا ، يمثل فارق مع الفريق الأبيض ، خاصةوأن اول 3 نقاط هامة فى مسيرة الفريق ، لذلك نتمنى أن نفوز مباراة مولودية الجزائر خاصة وانها مباراة سهلة .

واضاف ان الفريق استطاع ان يضل الى دور المجموعات ، والفرق الكبرى لن تنتهى عندما تخسر بطولة

وعن النسخة السابقة من ورى الابطال قال حازم انه لم يكن هناك وقت للحزن بعد النهائى ، بل استطاع الفريقان يلم شمله معنويا مرة أخرى

واختتم كابتن الفريق الابيض أن الزمالك لديه لاعبين اقوياء وقادرين على تحقيق البطولة الافريقية ، وهو ما ظهر على ادائهم فى مباريات الدوري ، وكانت ارادة الله أن نخفق فى تحقيق البطولة العام الماضى ، لكننا قادرين على تحقيقها العام الحالى .