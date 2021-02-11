شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى وأحمد حسن وإبراهيم سعيد يهنئون لاعبو الأهلى: "شرفتم مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ليلة حمراء وفرحة من القلب لكل جماهير النادى الأهلى ، بعد تتويجه بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية عقب الفوز على بالميرالس البرازيلي بضربات الترجيح، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والتي حسمها المارد الأحمر بركلات الترجيح بنتيجة 3 / 2.

وكتب عصام الحضرى، حارس مرمى منتخب مصر الأسبق، عبر حسابه بموقع تويتر:" هذا هو النادي الأهلي مشرف مصر في كل المحافل العالمية ألف مليون مبروك أبطال نادي القرن شرفتونا ورفعوتوا رأس مصر فعلاً نعمة ان تكون اهلاوياً وتحية وتقدير لرجل المباراة محمد الشناوي علي هذا المستوي والتألق والمساهمة الكبيرة في الفوز في هذه المباراة ألف مليون مبروك يا أبطال".



عصام الحضرى تويتر

وقال أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق والأهلى، عبر حسابه بموقع تويتر:" لف مبروك للنادي الأهلي وجماهيره برونزية العالم تشريفا للكرة المصرية و العربية و الأفريقية"، كما هنأ إسلام الشاطر، لاعب الأهلى السابق، جماهير النادى الأهلى، قائلاً:" الف مبروك انجاز رائع للنادي الاهلي ..شكرا جمهور الاهلي العظيم ومجلس الإدارة وكل الاعبين والجهاز الفني الف مبروك الميدالية البرونزية ولا عزاء للشامتين والمحفلين".



إسلام الشاطر عبر تويتر

وعلق إبراهيم سعيد، نجم الأهلى والزمالك السابق، عبر تويتر:"مبروك للنادي الاهلي وجماهيره المركز التالت في بطوله كاس العالم للانديه"، كما وجه محمد ناجى جدو، التهنئة إلى حارس مرمى النادى الأهلى محمد الشناوى، وعلق قائلاً:" يا ولد يا شناوي تستاهل يابني والله".



إبراهيم سعيد تويتر

وحصل النادي الأهلي على مكافاة بقيمة 2.5 مليون دولار بعد تتويجه في المركز الثالث، وكان قد حصل على مليون دولار بمجرد المشاركة في البطولة ومليون دولار أخرى عقب الصعود إلى نصف نهائي المونديال ونصف مليون دولار بعد حصد الميدالية البرونزية ليصل إجمالي المبلغ إلى 2.5 مليون دولار.

وتوج فريق الأهلي بالميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية المقامة حاليا بالدوحة بعدما فاز على بالميراس بضربات الجزاء الترجيحية، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بينهما خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ، الخميس، بإستاد المدينة التعليمية لتحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية .