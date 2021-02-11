شكرا لقرائتكم خبر عن مصر المقاصة يفوز على الإنتاج الحربى بهدف بيكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن فريق مصر المقاصة بقيادة إيهاب جلال من تحقيق الفوز على الإنتاج الحربي بنتيجة هدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدورى الممتاز .

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق اللاعب الإثيوبي شيملس بيكلي في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء عقب تمريره أحمد مودي الكرة لبيكلي وبدوره سدد كرة مقوسة من خارج منطقة الجزاء سكنت أقصى الزاوية اليسرى .

ويرتفع رصيد فريق مصر المقاصة لـ17 نقطة ليحتل المركز الثامن بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز بينما تجمد رصيد الإنتاج الحربي عند النقطة التاسعة ليحتل المركز السادس عشر بجدول ترتيب البطولة.

وجاءت المباراة سجال بين الفريقين حيث جاء أول تهديد حقيقي في اللقاء عن طريق باسم مرسي الذي سدد كرة قوية لكن أحمد يحيى حارس الإنتاج الحربي تصدى لتلك الكرة وجاء الرد الإنتاج الحربي عن طريق ممادو نياس الذي سدد أيضا من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم الأيسر وفي الدقيقة 51 عرضية أرسلها محمد طارق أبو العز من الجانب الأيسر وحولها عبد المجيد برأسه لكنها مرت من فوق العارضة وفي الدقيقة 56 سدد عبدالمجيد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن محمود حمدي حارس المقاصة تصدى لهاوفي الدقيقة 63 و عبد الله مجدي اخترق منطقة الجزاء من الجانب الأيسر وسدد بقوة لكن أحمد يحيى حارس مرمى الانتاج الحربي تصدى لها.