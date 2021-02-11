شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى: عودة بعثة الفريق من بطولة العالم للأندية غدا بعد تحقيق البرونزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلى، إن بعثة النادي الأهلي ستعود لـ أرض الوطن غدًا بعد تحقيق المركز الثالث ببطولة العالم للأندية و الفوز اليوم على فريق بالميراس.

وتابع عضو مجلس إدارة النادي الأهلى أن الجميع سعيد بما قام بتحقيقه فريق النادي الأهلى ببطولة كأس العالم للأندية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر النهار" المذع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين أن لاعبين الأهلى صعدوا لـ الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلى وقام بالتقاط الصور.

ولفت إلى أن الجميع يقدم التهانى لـ فريق الأهلي بعد تحقيق مركز مميز، وأن الجميع ببعثة الأهلى فى حالة معنوية مميزة.

وأشار إلى أن كان هناك مظهر بديع أثناء تهنئة لاعبي بايرن ميونخ لاعب الأهلى بعد فوزه على النادي البرازيلي القوي.