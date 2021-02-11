شكرا لقرائتكم خبر عن بريزنتيشن سبورت تهنئ الأهلي بعد التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتقدم شركة بريزنتيشن سبورت والسيد تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والسيد منتصر النبراوي وأعضاء مجلس إدارة بريزنتيش بتهنئة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بعد تحقيق الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية، متمنين للنادى الأهلى دوام التوفيق ورفع اسم مصر دائما فى المحافل الدولية.

توج فريق الأهلي بالميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية المقامة حالياُ بالدوحة، بعدما فاز على بالميراس بضربات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بينهما، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد المدينة التعليمية لتحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية.