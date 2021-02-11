شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو : سأفوز بدورى الابطال هذا العام ..والزمالك فى مجموعة الموت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جيمى باتشيكو المدير الفنى لفريق الزمالك أنه يسعي للفوز بدورى أبطال أفريقيا فى النسخة الحالية ، رغم صعوبة مجموعة الزمالك والتى يمكن أن يطلق عليها مجموعة الموت ولكن هناك اصرار من الجميع لتحقيق البطولة الغائبة منذ ما يقرب من 20 عاما .

وأضاف باتشيكو فى المؤتمر الصحفى أنه سيبدأ مباراته أمام مولودية الجزائر فى الجولة الاولى من دور المجموعات ، بالعمل على اللفوز لانها أول مباراة في المجموعات ، كما أن المولودية له طريقة لعب والزمالك له طريقة مختلفة ، إلا أن الزمالك يعرف المنافس جيدا ودرسه جيدا .

واختتم باتشيكو حديثه أن أول 5 دقائق ستكون اختبار لنتعرف على طريقة اللعب ، وبالتالي سنحدد سيناريو المباراة ، وفى النهاية نحترم المولودية لكن الزمالك فريق كبير ولديه عناصر كبيرة وسنقدم مباراة جيدة .

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي عن قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة فريق مولودية الجزائر في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقررة إقامتها مساء غد الجمعة باستاد القاهرة.