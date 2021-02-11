شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هانى بعد تتويج الأهلى بالبرونزية: "فخور أنى كنت لاعب من جيل مشرف يستحق الاحترام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب محمد هانى، ظهير أيمن النادى الأهلى، عن فخره عقب تتويج المارد الأحمر بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية بعد الفوز على بالميرالس البرازيلي بضربات الترجيح، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والتي حسمها المارد الأحمر بركلات الترجيح بنتيجة 3 / 2، موجها الشكر إلى زملائه.

وكتب محمد هانى، عبر حسابه بموقع انستجرام:"الحمد لله فخور انى كنت لاعب من جيل مشرف يستحق الاحترام و التقدير .. شكراً لاعيبة الاهلى الرجالة شكراً جمهور الاهلى العظيم".



محمد هانى عبر انستجرام

وحصل النادي الأهلي على مكافاة بقيمة 2.5 مليون دولار بعد تتويجه في المركز الثالث، وكان قد حصل على مليون دولار بمجرد المشاركة في البطولة ومليون دولار أخرى عقب الصعود إلى نصف نهائي المونديال ونصف مليون دولار بعد حصد الميدالية البرونزية ليصل إجمالي المبلغ إلى 2.5 مليون دولار.

وتوج فريق الأهلي بالميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية المقامة حاليا بالدوحة بعدما فاز على بالميراس بضربات الجزاء الترجيحية، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بينهما خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ، الخميس، بإستاد المدينة التعليمية لتحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية .