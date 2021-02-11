شكرا لقرائتكم خبر عن هل يستجيب مروان محسن لنصيحة المحللين ويحصل على " إجازة مفتوحة"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال مروان محسن مهاجم الأهلى، يرفض كل الفرص التى تلوح له لإثبات جدارته بارتداء قميص الفريق الأحمر، حيث يصر على دور الموظف فى صفوف الفريق، كما يكتفى بدور "المحطة" فى المباريات رافضا هز شباك المنافسين رغم سهولة الفرص التى تلوح له أمام مرمى الخصوم.

ولا يكتفى مروان محسن فقط بالتقاعس عن ترجمة الفرص فى المباريات لأهدافن ولكن أيضا اهدر ركلة جزاء لفريقه فى مونديال الاندية اليوم أمام بالميراس كادت تكلف ناديه الكثير بعد تصدى الشناوى حارس الأهلى لركلتى جزاء أمام بطل البرازيل، ليصبح رحيل مروان محسن عن الاهلى مطلبا جماهيريا وكذلك مطلب لمحللى كرة القدم أيضا.

وسبق وهاجم عماد متعب، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم السابق بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، مروان محسن، مهاجم القلعة الحمراء، بعد خسارة فريقه أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، الموسم الماضى،وقال متعب في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت بعد اللقاء :" مروان لازم يأخد اجازة، يطلب أجازة ويبعد فترة وبعدين يرجع تاني، اللي حصل ده كارثة. مينفعش تبقى في الـ 18 ومش حاسس بمكانك وبمكان زمايلك ولا بالمدافعين".

فيما قال الدكتور طه إسماعيل، "هناك لاعبون لا يستحقون اللعب في النادي الأهلي، دون تحديد أسماء بعينها، والأهلي فى حاجة لصفقات لتدعيم صفوف الفريق،.وأضاف إسماعيل، "ما فعله مروان محسن، مهاجم الأهلي أمام الزمالك حينذ، أمر غير مفهوم فى كرة القدم، كان يجب عليه لعب الكرة ثم التفكير كان وضعه متسللا أم لا، علاقتي بلاعبي الأهلي والجهاز الفنى متميزة، ولكن لا أستطيع أن أقول غير الحق، والذي في مصلحة القلعة الحمراء".

أما إبراهيم سعيد فقال، مروان محسن ما شاء الله نزل ولا منزلش الموضوع واحد.. مش عارف قانون الأوفسايد.. مهاجم لا يعلم القانون الجديد، حتى إنه لم يكن متسللا، ومع احترامى هو لم ير الملعب كأنه بيقول أنا مش معاكم أنا مخاصكم، يعني تمشي أزارو وتسيب مروان محسن".