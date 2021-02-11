شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجية مهنئا الأهلي: ألف مبروك للنادي وجماهيره العظيمة.. شرفتونا يا رجالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النجم المصري محمود تريزيجية المحترف لدي صفوف نادى أستون فيلا، النادي الأهلي بالفوز بالميدالية البرونزوية في كأس العالم للأندية عقب الفوز على بالميرالس البرازيلي بضربات الترجيح، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والتي حسمها المارد الأحمر بركلات الترجيح بنتيجة 3 / 2.

وقال تريزيجية عبر تويتر :"ألف مبروك للنادي الأهلي وجماهيره العظيمة الحصول على المركز الثالث فى كأس العالم للأندية شرفتونا يا رجالة".

تريزيجيه عبر تويتر

ويحصل النادي الأهلي على مكافاة بقيمة 2.5 مليون دولار بعد تتويجه بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية عقب الفوز على بالميرالس البرازيلي بضربات الترجيح، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والتي حسمها المارد الأحمر بركلات الترجيح بنتيجة 3 / 2.

وحصل الأهلي على مليون دولار بمجرد المشاركة في البطولة ومليون دولار أخرى عقب الصعود إلى نصف نهائي المونديال ونصف مليون دولار بعد حصد الميدالية البرونزية ليصل إجمالي المبلغ إلى 2.5 مليون دولار.

وتوج فريق الأهلي بالميديالة البرونزية بكأس العالم للأندية المقامة حاليا بالدوحة بعدما فاز على بالميراس بضربات الجزاء الترجيحية، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بينهما خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ، الخميس، بإستاد المدينة التعليمية لتحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية .

دخل الأهلي مباراة اليوم بتشكيل يضم كلاً من : محمد الشناوي وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني وياسر ابراهيم، وأكرم توفيق وحمدي فتحي وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة ووالتر بواليا.

فيما لعب بطل البرازيل المباراة بتشكيل يضم كلاً من: ويفرتون وماركوس روخا، لوان، جوستافو جوميز، ماتياس فينيا وفيلبي ميلو، زي رافائيل، جابرييل مينينو، رفائيل فيجا ولويز أدريانو، روني.

الشوط الأول

جاءت بداية المباراة قوية من جانب الفريقين خاصة الأهلي الذي ضغط مُبكراً ولم يخشى المنافس ونزل مهاجماً دون أن يستغرق وقتاً لجس النبض ، وكاد طاهر محمد طاهر يستغل هجمة مرتدة لكنه تباطأ في تسلم الكرة.

حاول بطل البرازيل العودة للمباراة بعد مرور أول 10 دقائق تقريباً لكن دفاع الأهلي ظهر متماسكاً في الهجمات الأولى للفريق البرازيلي.

واصل الأهلي الضغط على مرمى الفريق البرازيلي لكن المسة الأخيرة حالت دون التسجيل وأهدر عمرو السولية فرصة مُحققة لتسجيل هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 26 بعدما أخطأ رفائيل فيجا في التعامل مع كرة وإستخلصها عمرو السولية لكنها سددها بعيداً عن الشباك بدلاً أن يسكنها في مرمى بالميراس أو يمررها للكونغولي والتر بواليا الذي كان منفرداً وداخل الشباك بدلاً من أن يُدخل الكرة الشباك.

وفي الدقائق الأخيرة نشط أداء بالميراس وتألق الشناوي وأنقذ فرصة خطرة من الفريق البرازيلي قبل أن يطلق الحكم السنغالي نداي صافرة معلنا نهاية الشوط الاول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

انطلق الشوط الثاني بشكل مُغاير لانطلاقة الشوط الأول ولعب الفريق البرازيلي بشكل هجومي منذ انطلاقة هذا الشوط..تراجع أداء الأهلي بشكل واضح وتعرض والتر بواليا للأًصابة وتلقي العلاج داخل وخارج الملعب لكنه استكمل المشاركة ثم خرج بواليا وشارك النيجيري جونيور أجاي بدلاً منه ، كما خرج محمد مجدي أفشة وشارك محمد شريف بدلاً منه ، مرة أخرى يعود الأهلي للسيطرة على مجريات اللقاء وسجل أجاي هدفاً الغاه الحكم السنغالي بداعي التسلل ، قبل أن يعود الفريق البرازيلي للمباراة بأكثر من هجمة خطرة ، وشارك مروان محسن بدلاً من طاهر محمد طاهر كما شارك ديانج بدلاً من أكرم توفيق.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة محاولات من الفريقين للتسجيل ، وتنتهي المباراة بالتعادل السلبي ويتم اللجوء لضربات الجزاء.