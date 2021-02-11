شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف ماذا قال جمهور الأهلى لـ الشناوى بعد برونزية كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لعب محمد الشناوي، حارس عرين الأحمر، دور البطولة في فوز الأهلي بالميدالية البرونزية بعدما تصدى لضربة الجزاء الأخيرة والحاسمة ليهدي اللقب للجماهير، حيث وجه الكثير رواد تويتر التحية والشكر إلى نجم الأهلى بعد استبسال وشجاعة مستوى فوق العادة في كأس العالم للأندية ، ليسجل أسمه في قلوب الشهب المصرى وجماهير الأهلى.



الأهلى والشناوى تريند مصر

شارك ألاف من جماهير النادى الاهلى، عبر هاشتاج "الشناوى" الذى تصدر قائمة الأكثر تداولا بموقع توينر، حيث أشادوا بمستواه الرائع، حيث كتب معتز :" أكثر واحد يستاهل يأخد اللقطة على الموسم كله هو الشناوي.. بنحبك يا شناوي والله"، وغرد أخر:" الشناوي هو الأسد .. حامي العرين وظهر اللاعبين .. الشناوي شجاعة وثبات وانتصارات و غناوي".





وقالت فاطمة :" الشناوي رجل المبارةمبروك كنتم رجاله ويارب كتر من افراحنا"، وكتب أخرى :" احنا عندنا حارس عظيم اسمه الشناوي و الله ليه نصيب الأسد فى كل بطوله بناخدها".

وكتب محمد عماد:" يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات الشناوي الأخطبوط يسطر التاريخ الأهلي يواصل كتابة التاريخ ويتوج بالميدالية البرونزية في تاريخه بمونديال الأندية بعد تغلبه على بالميراس بركلات الترجيح من نقطة الجزاء"، وقالت ياسمين:" بالله أنا شايفه ضربة الجزاء دي وأنا راكبه فى المكيروباص عاوزه اقول ان كل اللي فى الميكروباس قعدوا يهتفوا بأسم الشناوي".

وفاز محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بجائزة رجل المباراة في مواجهة بالميراس البرازيلي، التي جمعت الفريقين اليوم في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية.