شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب مولودية الجزائر: الزمالك غنى عن التعريف ولديه خبرة افريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه عبد القادر عمرانى المدير الفنى لفريق مولودية الجزائر الشكر الى فريق الزمالك لحسن الاستقبال ، مؤكدا أن الفريق الجزائرى جاء الى القاهرة لخوض مباراة قوية ، تحقيق نتيجة ايجابية أمام الفريق الابيض .

وأضاف مدرب الفريق الجزائرى خلال المؤتمر الصحفى للاجتماع الفنى لمباراته امام الزمالك فى الجولة الاولى من دور المجموعات بدورى ابطال افريقيا أن الزمالك فريق كبير وغني عن التعريف وسبق له لعب نهائي افريقيا ولديه خبرة في البطولة.

واضاف المدير الفنى أن الزمالك هو المتصدر في مصر و سجل 19 هدفا ، كما أنه فريق متوازن ولديه نقاط قوة وضعف ، لذلك فالأهم هو أن الفريق الجزائرى يركز على المباراة .

ويحل الفريق الجزائري ضيفا على الزمالك، في اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء غد الجمعة، في إطار منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدورى الابطال إفريقيا ، وتمت اقالة مدرب مولودية الجزائر لتدنى النتائج فى الفترة الأخيرة على أن يظهر المدرب الجديد لمولودية الجزائر فى مباراة الزمالك .