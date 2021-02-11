الأهلي يحقق 4 أرقام قياسية بعد التتويج ببرونزية مونديال الأندية

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القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الكرة بالأهلي 4 أرقام قياسية جديدة بعد تغلبه على بالميراس البرازيلي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم للأندية ، بعد الفوز بنتيجة 3 / 2 بركلات الترجيح.

وبفوز الفريق الأحمر على بطل أمريكا الجنوبية يكون قد فاز خلال مشاركاته الستة بمونديال الأندية علي كل أبطال قارات العالم بخلاف الفوز علي بطل أوروبا بعد خسارته من بايرن ميونيخ.

وسبق للأهلي الفوز على أبطال قارات آسيا وأوقيانوسا والكونكاف واليوم حقق الانتصار على بطل أمريكا الجنوبية، ليكمل سلسلة الفوز على أبطال كل القارات ما عدا بطل قارة أوروبا.

في عام 2005

فاز الأهلي فاز علي سيدني الأسترالي 1-0 بطل أستراليا.

في عام 2006

فاز الأهلي علي أوكلاند سيتي النيوزلندي بطل قارة أقيانوسا بنتيحة 2-0، كما فاز الأهلي علي كلوب أمريكا المكسيكي نتيجة ٢/١بطل الكونكاف.

في عام 2012

فاز الأهلي علي هيروشيما الياباني بطل آسيا بنتيجة 1-2.

في عام 2020

فاز الأهلي على بالميرالس البرازيلي بركلات الترجيح بنتيجة 3 / 2.

بحصول الأهلي علي برونزية مونديال الأندية الحالية يكون النادي الوحيد في العالم الذي حصل علي الميدالية البرونزية والمركز الثالث مرتين في مونديال الأندية، وأول ناد افريقيا وعربيا يصل للدور قبل النهائي ثلاثة مرات، بالإضافة الي أنه بعد خوض الأهلي لمباراة بالميراس جعله متساويا مع أوكلاند سيتي في رقمه القياسي الخاص بأكثر أندية العالم خوضا للمباريات في المونديال برصيد 15مباراة.