فيديو.. وصول فريق المولودية لاستاد القاهرة لخوض التدريب الرئيسي استعدادا لمواجهة الزمالك

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القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة فريق مولودية الجزائر الجزائري الى ستاد القاهرة لخوض التدريب الرئيسي للفريق استعدادا لمواجهة الزمالك ، فى المباراة المقرر لها غدا فى الجولة الأولى من دور المجموعات بورى ابطال افريقيا .

وكان من المقرلر ان يكون الترديب فى التاسعة مساء اليوم ، إلا أن بعثة فريق مولودية الجزائر قامت بتعديل موعد تدريب الفريق الرئيسي اليوم استعدادا لمواجهة الزمالك ليكون في السابعة والنصف بدلا من التاسعة مساء، علي ان يقام المؤتمر الصحفي الخاص بالمدير الفني للفريق في السابعة مساء بدلا من الثامنة والنصف.

وطلب مسؤولو نادي مولودية الجزائر تغيير موعد المران من التاسعة مساءً إلى السابعة والنصف، بناء على رغبة المدير الفني، حيث تواصل رئيس البعثة مع التونسي خالد المكشر منسق المباراة لتغيير موعد التدريب.

يخوض فريق الزمالك مباراة مولودية الجزائر غدا في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا مكتمل الصفوف بدون أي ايقافات، حيث كان هناك لاعبان فقط تعرضا لعقوبة الإيقاف من جانب الاتحاد الافريقي، وهما مصطفى محمد وكاسونجو والثنائي غادرا النادي وأصبحا خارج القائمة الأفريقية.