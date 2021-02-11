شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو: أهنئ الأهلى على برونزية المونديال وأتمنى مواجهته فى نهائى افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص جيمى باتشيكو المدير الفنى لفريق الزمالك ، على تقديم التهنئة الى فريق الأهلى بطل افريقيا ، بعد الفوز ببرونزية كأس العالم للأندية ، بالتغلب على بالميراس البراويلى بركلات الترجيح .

وقال باتشيكو أن تتويج الاهلى بالبرونزية شرف للكرة المصرية والافريقية ، خاصة أنه قدم اداء جيد ، كما أنه تابع مباراتى الأحمر امام بايرن ميونخ و بالميراس اليوم ، وهو ما يأتى بنتية ايحابية فى ظل اهتمام اوربا بما يقدمه ممثلى الكرة المصرية

وقال باتشيكو أنه يتمنى أن يقابل الاهلى فى نهائى دورى ابطال افريقيا ، خاصة وأن الأحمر هو المنافس للزمالك فى بطولة الدورى .

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي عن قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة فريق مولودية الجزائر في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقررة إقامتها مساء غد الجمعة باستاد القاهرة.

وتضم القائمة كلا من:

محمد أبو جبل ومحمود جنش لحراسة المرمى.

محمود علاء ومحمد عبدالغني ومحمود حمدي الونش وعبد الله جمعة وأحمد فتوح وحازم إمام للدفاع.

فرجاني ساسي وطارق حامد ويوسف أوباما ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر وامام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود عبدالرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي وحميد أحداد للوسط.

مروان حمدي وأسامة فيصل وحسين فيصل للهجوم.