شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة الأهلي يحتفل بحصد المارد الأحمر برونزية مونديال الأندية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل مجلس إدارة النادي الأهلي، بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالمركز الثالث فى بطولة كأس العالم للأندية بعد تفوقة على نادى بالميراس البرازيلى فى ركلات الترجيح، حيث شارك محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى عبر صفحته الشخصية على فيسبوك صورا سيلفي عقب الفوز معلقا :" سلفي المركز التالت".



أعضاء مجلس إدارة الأهلي

وفاز النادى الأهلى بالمركز الثالث فى بطولة كأس العالم للأندية بعد تفوقة على نادى بالميراس البرازيلى فى ركلات الترجيح بنتيجة 1 - صفر، وانتهت مباراة الاهلي وبالميراس التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، بإستاد المدينة التعليمية لتحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية بالتعادل السلبي ويقرر الحكمم السنغالي نداي اللجوء لضربات الجزاء، ودخل الأهلي مباراة اليوم بتشكيل ، يضم ، كلاً من: محمد الشناوي وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني وياسر ابراهيم، وأكرم توفيق وحمدي فتحي وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة ووالتر بواليا.

فيما لعب بطل البرازيل المباراة بتشكيل ، يضم ، كلاً من : ويفرتون وماركوس روخا، لوان، جوستافو جوميز، ماتياس فينيا وفيلبي ميلو، زي رافائيل، جابرييل مينينو، رفائيل فيجا ولويز أدريانو، روني.



سيلفي لمجلس إدارة الأهلي



مجلس إدارة الأهلي يحتفل بحصد المارد الأحمر برونزية مونديال الأندية