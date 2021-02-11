شكرا لقرائتكم خبر عن بواليا وحمدي فتحي يخضعان لكشف منطشات بعد فوز الأهلي بالبرونزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع والتر بواليا وحمدي فتحي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاختبار المنشطات عقب انتهاء مباراة بالميراس البرازيلي مساء اليوم، التي انتهت بتتويج الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية ، وقدم الأهلي أداءً مميزًا في كل مباريات البطولة اختتمها اليوم بالتتويج بالميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية، بعد الفوز على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح.

واحتفل الأهلي بتتويجه بالميدالية البرونزوية وحصوله على المركز الثالث بكأس العالم للأندية بعد فوزه على نظيره فريق بالميراس البرازيلى بركلات الترجيح بنتيجة 3 - 2، عقب نهاية الوقت الأصلى بالتعادل السلبي.

وكتبت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر فيسبوك :"يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات ...الأهلي يواصل كتابة التاريخ ويتوج بالميدالية البرونزية ????الثانية في تاريخه بمونديال الأندية بعد تغلبه على بالميراس بركلات الترجيح من نقطة الجزاء".