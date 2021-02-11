شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن حشود قبل مواجهة الزمالك : ستاد القاهرة وش السعد على الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الرحمن حشود قائد فريق مولودية الجزائر أنهم حضروا الى مصر لخوض مباراة كبيرة وتحقيق نتيجة ايجابية أمام الزمالك الذى يعرفون قدره خاصة وأن الزمالك فريق كبير .

وتطرق قائد الفريق إلى أن تواجدهم فى ستاد القاهرة ويٌعد وش السعد علي منتخب الجزائر ، حيث حصل على بطولة أفريقيا على أرضه ، كما أن المولودية متفائل بأن يكون الاستاد وش السعد على الفريق غدا .

و أشاد الدكتور ناصر ألماس رئيس نادي مولودية الجزائر بحسن استقبال مسئولو نادي الزمالك للبعثة لدى وصولها القاهرة مساء اليوم، وأثنى رئيس النادي الجزائري على حسن الاستقبال وتذليل كافة العقبات للفريق مشيرا إلى أن الزمالك سيحظى بنفس التعامل الطيب لدى وصوله الجزائر مشددا على العلاقات الطيبة بين الناديين.

و تواجدت بعثة نادي مولودية الجزائر الجزائري في نادي الزمالك عصر اليوم، بدعوة من مجلس إدارة النادي برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز.

قامت بعثة فريق مولودية الجزائر بتعديل موعد تدريب الفريق الرئيسي اليوم استعدادا لمواجهة الزمالك ليكون في السابعة والنصف بدلا من التاسعة مساء، علي ان يقام المؤتمر الصحفي الخاص بالمدير الفني للفريق في السابعة مساء بدلا من الثامنة والنصف.