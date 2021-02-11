شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوي: جمهورنا العظيم وراء التتويج ببرونزية العالم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وجه الشكر إلى جماهير الأهلي العظيمة، التي كانت حريصة على مساندة الفريق منذ انطلاق بطولة كأس العالم للأندية، مشيدًا بالدور الكبير لهم ومساندة اللاعبين حتى تحقق الفوز بالمركز الثالث والتتويج بالميدالية البرونزية.
وقال الشناوي إن لاعبي الأهلي تعاهدوا منذ بداية البطولة على اللعب بروح قتالية، وحصد مركز متقدم، وتكلل مجهود الجميع بالميدالية البرونزية بعد الفوز على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح.
وأضاف أن لاعبي الأهلي قدموا مباراة كبيرة، وكانوا رجالا داخل المستطيل الأخضر طوال الـ90 دقيقة، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني كان حريصًا على دراسة المنافس بشكل جيد، كما أن روح اللاعبين وإصرارهم على إسعاد الجماهير وراء تحقيق البرونزية.
وأكد الشناوي أن كل لاعبي الأهلي يلعبون بشكل جماعي، والجميع كان يقاتل داخل الملعب من أجل الفوز.
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