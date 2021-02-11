شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الأهلي تجوب شوارع القاهرة والدوحة احتفالا بانجاز الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الفرحة وعمت الاحتفالات ارجاء مصر وشوارع القاهرة بعد تتويج النادي الأهلي بالمركز الثالث والميدالية البرو نزية بموندال كأس العالم للاندية بعد الفوز علي نظيره بالميراس البرازيلي بنتيجة 3-2 بضربات الجزاء الترجيحية في مباراة تحديد مركزي الثالث والرابع التى جمعت بينهما أمس بالعاصمة القطرية الدوحة، بعدما انتهي الوقت الاصلي للمباراة بالتعادل السلبي، ليحتكم الفريقين لضربات الترجيح التى حسمها الأحمر لصالحه 3-2.

وفور نهاية المباراة وتتويج الأهلي بالبروزنية تحولت شوارع القاهرة والدوحة لساحة احتفال من جماهير الأحمر الى قضت ليلتها تتغني بفريقها وانجازه التاريخي

وتحولت ارض الملعب الي ساحة احتفال بعد تصدي الشناوي لضربة الترجيح الأخيرة من لاعب الميراس واكتست المدرجات باللون الأحمر وظلت الجماهير تهتف وتتغني باسم المارد الاحمر وترديد عبارات فريق فريق عظيم

كما هنئ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة النادي الأهلي ومجلس ادارته ولاعبيه وجهازه الفني بالإنجاز التاريخي مؤكدا ان الأهلي شرف الكرة المصرية .

واستحق الحارس العملاق محمد الشناوي لقب رجل المباراة الأوحد بعد تألقه غير العادي في ضربات الترجيح وقاد فريقه لمنصة التتويج بعد تصديه ل3 ضربات جزاء من لاعبي بالميراس روني ولويز ادريانو وبيلو، فيما احرز ثلاثية المارد الأحمر بدر بانون ومحمد هاني واجايي فيما اهد عمرو السولية ومروان محسن .

وكرر المارد الأحمر انجازه التاريخ بالفوز بالمركز الثالث وبرونزية كاس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه بعد انجازه السابق في نسخه 2006