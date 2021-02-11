شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يهنئ لاعبي الأهلي بعد تحقيق الفوز على بطل أمريكا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اللاعبين بعد تحقيق الفوز على بطل أمريكا الجنوبية، والفوز بالمركز الثالث بكأس العالم للأندية. كابتن الخطيب يهنئ اللاعبين بعد تحقيق الفوز على بطل أمريكا الجنوبية كابتن الخطيب يهنئ اللاعبين بعد تحقيق الفوز على بطل أمريكا الجنوبية كابتن الخطيب يهنئ اللاعبين بعد تحقيق الفوز على بطل أمريكا الجنوبية الوضع في مصر

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تعافي 133,331

وفيات 9,804