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لوفرين: صلاح أكبر منتقد لنفسه عندما لا تكون الأمور على ما يرام

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هبة الله محمد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشرت صحيفة «ميرور» البريطانية تصريحات لمدافع زينت الحالي ونجم السابق ديان لوفرين، عن الفرعون المصري محمد صلاح، إذ قال لوفرين:"مو هو أكبر منتقد لنفسه".

وكان لوفرين مدافع ليفربول لمدة 6 سنوات، وجمعته صداقة قوية بصلاح قبل أن ينتقل إلى صفوف زينت عام 2020.

وتابع لوفرين في تصريحاته:"مازلت على تواصل مع صلاح، نحن رفاق ولا نزال نتحدث عن كل شيء".

وأضاف:"صلاح ملتزم للغاية، ليس من أجل ليفربول ولكن من أجل نفسه، إنه أكبر من ينتقد نفسه عندما لا تكون الأمور على ما يرام".

وأكمل:"لست متفاجئًا من أدائه، فهو رائع وسجل عدة أهداف لصالح الفريق، وهو الان في أفضل عمر في مسيرته"

وختم حديثه قائلاً:" أرى أن هناك ود بين صلاح وليفربول، فلم لا يستمر معه لـ5 أو 6 سنوات؟"

ويذكر أن صلاح يتصدر قائمة هدافي بـ15 هدف، ويحتل ليفربول المركز الرابع في ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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