شكرا لقرائتكم خبر عن لوفرين: صلاح أكبر منتقد لنفسه عندما لا تكون الأمور على ما يرام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشرت صحيفة «ميرور» البريطانية تصريحات لمدافع زينت الحالي ونجم ليفربول السابق ديان لوفرين، عن الفرعون المصري محمد صلاح، إذ قال لوفرين:"مو هو أكبر منتقد لنفسه".

وكان لوفرين مدافع ليفربول لمدة 6 سنوات، وجمعته صداقة قوية بصلاح قبل أن ينتقل إلى صفوف زينت عام 2020.

وتابع لوفرين في تصريحاته:"مازلت على تواصل مع صلاح، نحن رفاق ولا نزال نتحدث عن كل شيء".

وأضاف:"صلاح ملتزم للغاية، ليس من أجل ليفربول ولكن من أجل نفسه، إنه أكبر من ينتقد نفسه عندما لا تكون الأمور على ما يرام".

وأكمل:"لست متفاجئًا من أدائه، فهو رائع وسجل عدة أهداف لصالح الفريق، وهو الان في أفضل عمر في مسيرته"

وختم حديثه قائلاً:" أرى أن هناك ود بين صلاح وليفربول، فلم لا يستمر معه لـ5 أو 6 سنوات؟"

ويذكر أن صلاح يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي بـ15 هدف، ويحتل ليفربول المركز الرابع في ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة.