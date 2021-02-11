شكرا لقرائتكم خبر عن ‏6 تشابهات بين برونزيتي الأهلي في كأس العالم للأندية: «قاضيتان فتحت ‏أبواب المجد» ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المركز الثالث وبرونزية كأس العالم للأندية 2020 عقب التفوق على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع مساء اليوم الخميس.

وكرر الأهلي إنجاز 2006 والذي حقق خلاله برونزية مونديال الأندية، ليصبح المارد الأحمر أول فريق عربي وأفريقي يحقق ميداليتين بكأس العالم.

نستعرض من خلال التقرير التالي 6 تشابهات في برونزيتي الأهلي في نسختي 2006 و 2020.

أولاً.. قاضيتان فتحت أبواب المجد

محمد أبوتريكة سدد صاروخاً في شباك الصفاقسي التونسي بالوقت القاتل مع عمر نهائي دوري الأبطال نسخة 2006 عانق الأهلي على اثره اللقب الأفريقي، ليفتح أبوتريكة بهدفه الشهير في المرمى التونسي أبواب المجد العالمي للمارد الأحمر بتحقيق البرونزية في كاس العالم للأندية بعد التتويج بدوري الأبطال، وكرر محمد مجدي أفشة السيناريو بهدف قاتل وتصويبة بعيدة المدى في شباك الزمالك أعلنت الأهلي بطلاً لأفريقيا ومهدت لإنجاز عالمي جديد في 2020.

ثانياً.. الحكم الأفريقي "وش السعد" في لقاء البرونزية

في لقاء المركز الثالث والرابع بكأس العالم للأندية 2006، كانت صافرة الجنوب أفريقي جاروم دامون حاضرة وشهدت على حصد الفريق الأحمر الميدالية البرونزية على حساب كلوب أميركا المكسيكي، تكرر حضور الحكام الأفارقة للمرة الثانية في تاريخ مشاركات الأهلي بكأس العالم للأندية وبالمفارقة في لقاء تحديد البرونزية مجدداً في نسخة 2020، مع صافرة السنغالي ماجيت نداي وجنى بطل القارة السمراء برونزية أخرى.

ثالثاً... مدربان أجنبيان للأهلي "جوزيه وموسيماني"

مدرب أجنبي اّخر قاد الأهلي لبرونزية العالم وهو الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني في النسخة الجارية 2020، مكرراً سيناريو البرتغالي مانويل جوزيه الذي قاد المارد الأحمر للبرونزية في 2006، في حين اكتفى حسام البدري مدرب الأهلي في نسخة 2012 بالمركز الرابع.

رابعاً.. ضحيتان للأهلي من الأمريكتين

بطلا القارتين الأمريكتين هما ضحيتي الأهلي في لقاء البرونزية، فسقط بطل أميركا الشمالية كلوب أميركا المكسيكي في فخ الخسارة أمام الأهلي في مباراة المركز الثالث نسخة 2006، ثم حقق المارد الأحمر برونزية 2020 على حساب بطل أمريكا الجنوبية بالميراس البرازيلي.

خامساً.. استهلال مشوار المونديال بشباك نظيفة

المرة الأولى التي استهل الأهلي خلالها مشواره بكأس العالم للأندية بشباك نظيفة كانت في نسخة 2006 بالفوز على أوكلاند سيتي النيوزلندي بهدف دون رد، ثم كرر السيناريو في نسخة 2020 بفوز نظيف على حساب الدحيل القطري بهدف دون رد.

سادساً.. برونزية أعقبت الثلاثية

الأهلي حقق برونزية كأس العالم للأندية 2006 عقب تحقيق ثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أفريقيا، وها هو الأهلي يُتوج ببرونزية عالمية جديدة بعد عناق الثلاثية ذاتها.